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مقترح برلماني بإنشاء "متحف للشهداء" لتخليد ذكراهم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:44 م
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النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
عبداللطيف هيبة
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تقدم النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بإنشاء متحف لتخليد ذكرى شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تراب هذا الوطن.


وقال "عبدالفتاح" في تصريح لبوابة "الفجر": إن رجال الجيش والشرطة ضحوا ومازالوا يضحون من أجل حماية الوطن من المخاطر ومواجهة الإرهاب، فهم لا يهابون الموت ولا يخشون أحد سوى الله عز وجل، ويتركون أبناءهم وزوجاتهم وأسرهم وليس لديهم علم بعودتهم مره أخرى، وذلك من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الهدف من إنشاء متحف هو تخليد ذكرى ضحايا شهداء الوطن وتذكير الشعب بأسماء هؤلاء الأبطال، وذلك من خلال جمع أخر مقتنياتهم التي استشهدوا بها ووضعها في المتحف، وكتابة نبذه مختصرة عن حياتهم.

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مصر متحف للشهداء برلمان النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح اخبار

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