تاريخ مواجهات ليفربول ضد الأندية الإسبانية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

يستضيف فريق نادي أتلتيكو مدريد ضيفه فريق نادي ليفربول الإنجليزي على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على تاريخ مواجهات فريق نادي ليفربول الإنجليزي بالإندية الإسبانية قبل مواجهة الروخيبلانكوس .

ليفربول ضد الأندية الإسبانية

واجه ليفربول من قبل الأندية الإسبانية في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات من قبل ونجح الإنجليز في التأهل فيهم جميعاً بنسبة نجاح 100% وكان ذلك على حساب كلاً من :-

- برشلونة موسم 2006-2007 من دور الستة عشر .

- ريال مدريد موسم 2008-2009 من دور الستة عشر أيضاً.

- برشلونة موسم 2018-2019 من الدور نصف النهائي .

وخلال آخر خمسة مباريات خاضها الريدز خارج قواعده أوروبياً أمام الأندية الإسبانية خسر في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط .

ويعود الإنتصار الأخير الذي حققه ليفربول ضد الأندية الإسبانية خارج قواعده أوروبياً إلى دور الستة عشر موسم 2008-2009 وتغلب على ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو بهدف واحد مقابل لا شيء .

تاريخ مواجهات ليفربول وأتلتيكو مدريد

كما سبق وأن خاض ليفربول مباراة واحدة ضد فريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في نصف نهائي بطولة الدوري الاوروبي موسم 2009-2010 وتمكن الروخيبلانكوس من إقصاء الريدز.

وفي تلك النسخة تمكن أبناء دييجو سيميوني من تحقيق الفوز بالبطولة على حساب فريق نادي فولهام الإنجليزي بالفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد .