خاص.. هيثم فاروق يتحدث لـ"الفجر الرياضي" عن كواليس السوبر الأفريقي وأسباب فوز الزمالك علي الترجي

تحدث اللاعب الدولي المصري ونادي الزمالك وفينورد الهولندي السابق هيثم فاروق في تصريحات اليوم الثلاثاء لموقع الفجر الرياضي عن كواليس السوبر الأفريقي الذي جمع بين نادي الزمالك أمام نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال لاعب منتخبنا الوطني السابق للفجر الرياضي:"استقبال الجماهير في الدوحة للبعثة والأجواء كانت مذهلة هذا الأمر انعكس علي اللاعبين والبعثة بشكل إيجابي وأظهر شعبية نادي الزمالك الكبيرة في قطر و الخليج، وأعطي دوافع كبيرة للاعبين للفوز بالبطولة إرضاء للجماهير، أنا شاهدت تركيز كبير من اللاعبين في التدريبات والمعسكر، اعتقد أن الخطوة دي كانت أحد أسباب الفوز ببطولة السوبر الأفريقي".





وأضاف نجم نادي الزمالك السابق:" التركيز في المباراة كان شديد للغاية سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري و الجماهير، تم منع أي أحد من الدخول الي فندق إقامة اللاعبين كان يوجد حراسة بشكل كبير، هذا الأمر انعكس علي اللاعبين وهدفهم في الفوز بالبطولة لأنهم واجه خصم من أقوى الأندية في إفريقيا وحامل لقب دوري الأبطال آخر موسمين الفوز عليه يجعلك سوبر، أعتقد أن البطولة ذهبت لمن يستحق قياسا بالعرض والأداء والنتيجة".





واختتم هيثم فاروق تصريحاته لموقع الفجر الرياضي قائلا:" بدون شك الزمالك استحق الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي، أعتقد أن أسباب هزيمة الترجي هي أن الزمالك كان جيد جدا واقوي بكثير، وأن شاهدت سير المباراة والفرص الضائعة وتألق حارس الترجي كان من ممكن النتيجة تكون اعرض وأكبر بكثير".