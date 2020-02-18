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"شيشة" داخل مدرسة بمدينة 6 أكتوبر.. و"التعليم" تحقق (صور)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:37 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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أثيرت حالة من الجدل بعد تداول صور من داخل مدرسة الكوثر التجريبية التابعة لإدارة ٦ أكتوبر التعليمية، لـ"شيشة" داخل الفصل على مكتب أحد المعلمين بالمدرسة وبجانبها "المعسل".

وأكد نجوي عبد المعطي مدير إدارة أكتوبر التعليمية، عدم علمها بهذا الأمر، مؤكدة أنه من المستحيل أن تحدث الواقعة داخل مدارس أكتوبر.

وقالت "عبدالمعطي" في تصريح خاص لـ"الفجر":"هحقق في الواقعة بنفسي وأعرف حقيقتها خلال الساعات المقبلة".

وعبرت مديرة إدارة أكتوبر التعليمية، عن رفضها لهذا التصرف، مؤكدة أنه غير لائق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المسؤوول عن الواقعة حال ثبوتها.


"شيشة" داخل مدرسة بمدينة 6 أكتوبر.. و"التعليم" تحقق (صور)
"شيشة" داخل مدرسة بمدينة 6 أكتوبر.. و"التعليم" تحقق (صور)
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الكلمات المفتاحية

شيشة داخل مدرسة شيشة 6 أكتوبر

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