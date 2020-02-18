المطيري: أي شخص يحاول العبت بالعلاقات السعودية الإماراتية "خائن بامتياز"





قالت الباحثة السياسية الخليجية و الكاتبة نورا المطيري، اليوم الثلاثاء، إن أي شخص يحاول أن يعبث بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، "خائن بامتياز".





وأضافت المطيري، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "‏أي شخص دون استثناء، ومن كان يكن، ومن أي طرف كان يفكر أو يحاول أو ينشر أو يعبث، بالعلاقة بين السعودية والإمارات، في موضوع اليمن تحديدًا، هو خائن بإمتياز".





وتابعت: "ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، أي شخص سيرفض هذا الحديث هو من مجموعة: الحوثية، الإخوان، المتنفعون، قطر، تركيا، إيران".



