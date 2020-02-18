رفع درجة والطوارئ القصوى بالإسكندرية للتعامل مع الأمطار (صور)



وكانت شهدت الإسكندرية اليوم الأثنين، هطول أمطار غزيرة على كافة مناطقها، وغرق عدد من الشوارع، وسط حذر كبير من المواطنين.



وشدد الشريف على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة المعنية بالتواجد لحظيًا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



وفي هذا الصدد؛ قام أحمد جمال نائب المحافظ، بجولة ميدانية لتفقد أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار بنطاق حي الجمرك، وتم التشديد على المتابعة المستمرة لرفع تجمعات المياه بنطاق الحي.



فيما قامت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، بجولة ميدانية للاطمئنان علي السيولة المرورية وسير أعمال رفع تجمعات المياه بغرب الإسكندرية، شملت مناطق القباري والورديان، فضلا عن تفقدها لعدد من الأنفاق، ووجهت خلالها بالدفع بعدد من السيارات بمدخل كوبري محرم بك لرفع أي تجمعات مياه بشكل فوري وعاجل.



وفي سياق متصل، تفقد اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة أعمال تصريف مياه الأمطار وسيولة الحركة المرورية بأحياء المنتزة أول والمنتزة ثان وشرق، وشملت الجولة طول الكورنيش ومنطقة الكورنيش ومناطق متعددة بالأحياء المذكورة.



أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء للتعامل مع النوة الحالية.