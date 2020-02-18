خبيرة اقتصادية: مصر تمتلك ثروات تجعلها دولة صناعية كبيرة





قالت نهي سلامة الخبيرة الإقتصادية والخبيرة في التطوير المؤسسي وادارة المشروعات، إن الدولة إتجهت للنهوض بالصناعة في الفترة الاخيرة، وذلك رغبة في زيادة حجم الصادرات المصرية في كافة القطاعات، وساعد ذلك في جذب المزيد من الإستثمارات الخارجية الموجهة للمجال الصناعي، ونجحت في ذلك حيث دخلت العديد من الشركات الدولية الي السوق المصري .









وأوضحت الخبيرة لـ " الفجر " أنه قد تم إفتتاح عشرات المشروعات الصناعية المصرية القومية مثل مصانع الرسوة بجنوب بور سعيد ، حيث تهدف الدولة الأن إلي التسهيل علي المتعثرين من المستثمرين في الداخل لإعادة إفتتاح مصانعهم ومشروعاتهم القومية وزيادة حجم الاستثمارات بها .





وأضافت الخبيرة ، أن مصر تمتلك كافة الامكانيات المادية والبشرية والطبيعية والتي تؤهلها أن تكون دولة صناعية كبيرة، كما أن بها حجم وفير من الموارد الطبيعية والتي تمثل المادة الخام في الصناعة، وبها ثروة بشرية هائلة و كل ماينقص الثروة البشرية هو التدريب الفعال كي تصبح الموارد البشرية فعالة و قادرة علي الإنتاج بالجودة والمواصفات المطلوبة والتي تتناسب مع السوق العالمي وليس السوق المصري فقط ، وهذا مالا تغفله الدولة في الفترة الاخيرة.





ولفتت الخبيرة ، إبى أن الدولة بدأت في تدعيم الدراسة الفنية وزيادة حجم التدريب الفعال أثناء الدراسة وبعدها لكافة الطلبة وتضع الدولة خطة متكاملة للمزيد من المصانع الجديدة في كافة المجالات بالإضافة إلي تيسير الأمر علي المتعثرين من المستثمرين لفتح مصانعهم القائمة بالفعل، وذلك لكي تتمكن الدولة من زيادة حجم الصادرات والحد من حجم الوارادات إلي اقل حجم ممكن لها، الأمر الذي سينعكس علي تقليل من حجم الطلب علي الدولار ويساهم في مواصلة انخفاض الدولار أمام الجنيه والذي سينعكس علي الاقتصاد المصري ككل من اجل إستكمال مسيرة التنمية والاصلاح.



