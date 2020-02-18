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5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم مجانًا | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر Atletico Madrid vs Liverpool live stream

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:26 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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نقدم لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء 18-2-2020  على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020.

نرصد لكم كل ماتريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واتلتيكو مدريد المفتوحة والمشفرة ، اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تذاع المباراة علي beIN Sports HD 2، من تعليق حفيظ دراجي.


تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم

اسم القناةالقمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميز
Varzish Sport HDياه سات 52 شرق11785 افقي H27500
ARENA SPORT 1
البلغاري 1.9 شرق12380افقي H30000
CBC SPORT HD
الأذربيجاني 46 شرق11135افقي H27500
IRIB Varesh بدر سات 26 شرق12265افقي H30000
IRIB Varesh  HDبدر سات 26 شرق11881افقي H30000

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