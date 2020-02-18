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كلوب VS الأندية الإسبانية.. نتائج متباينة وخسارة بطولتين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:26 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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يحل الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء ضيفاً ثقيلاً على فريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو لحساب مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

وسبق وأن لعب ليفربول الموسم الماضي نهائي النسخة الماضية على ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو وتوج بها على حساب فريق نادي توتنهام الإنجليزي بعد الفوز عليه بهدفين سجلهم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء والبلجيكي ديفوك أوريجي .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على تاريخ مواجهات الألماني يورجن كلوب ضد الأندية الإسبانية قبل موقعة الروخيبلانكوس .

كلوب ضد الأندية الإسبانية

يعتبر يورجن كلوب واحد من أكثر المدربين الذين واجهوا أندية إسبانية فيما يخص بطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك بطولة اليوروباليج حيث سبق وأن تقابل معهم في ثمانية عشر مباراة حقق الفوز في ستة لقاءات وتعادل في خمسة وخسر سبعة مباريات .

وتعود المباراة الأخيرة التي واجه فيها كلوب فريق إسباني الموسم الماضي وتحديداً حينما لعب ضد برشلونة وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل لا شيء في الريمونتادا التاريخية التي قادته للدور النهائي من أعرق المسابقات الأوروبية بعد الخسارة ذهاباً على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة.

ونجح فريقا بروسيا دورتموند وليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب في تسجيل 29 هدفاً في شباك اندية إسبانيا كما إستقبلت شباك العملاقين الألماني والإنجليزي نفس العدد من الأهداف .


خسارة بطولتين أوروبيتين على يد أندية إسبانية

وتجدر الإشارة إلى أن كلوب خسر من الأندية الإسبانية بطولتين أوروبيتين الأولى ضد إشبيلية في نهائي اليوروباليج موسم 2015-2016 بعد الخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب سانت جاكوب كلوب السويسري.

واللقب الثاني خسره على يد ريال مدريد الإسباني الذي أطاح به من نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017 – 2018 وخسر الريدز من المرينجي بهدف واحد مقابل ثلاثة أيضاً على ملعب أولمبيسكي في العاصمة الأوكرانية جنييف.

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ليفربول بيس أتلتيكو مدريد ضد ليفربول أتلتيكو مدريد

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