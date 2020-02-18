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عاجل.. رئيس الحكومة التونسية يعلن موعد تقديم قائمته الوزارية الجديدة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:22 م
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رئيس الحكومة التونسية المكلف - الفخفاخ
رئيس الحكومة التونسية المكلف - الفخفاخ
حلمي رمضان
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صرح رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه سيقدم رسميًا قائمته الوزارية للرئيس قيس سعيد، يوم غد الأربعاء، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن مساء أمس الإثنين، أنه "سيتم حل مجلس النواب وسيدعو إلى انتخابات مبكرة، إذا لم تحصل حكومة إلياس الفخفاخ على ثقة البرلمان".

وقال سعيد عند لقائه كلًا من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد: إن "الدستور هو المرجع الأساسي والرئيسي، وإذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها الى البرلمان على الثقة فسيقع حل البرلمان واللجوء الى الشعب فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل".

ودعا الجميع إلى "تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات"، لافتاً خلال اللقاء، إلى أن "تونس تمر بفترة دقيقة"، معتبرا أن نص الدستور واضح بهذا الخصوص، وأن الفصل 89 هو الذي يجب أن يطبق في ما يتعلق بتكوين الحكومة.

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رئيس الحكومة التونسية حكومة الفخفاخ تونس الفخفاخ الحكومة التونسية

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