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وزير الأوقاف يطالب بإجراء دولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:12 م
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الدكتور مختار جمعة
الدكتور مختار جمعة
محمود الجلاد
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دعا الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بالعمل على اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تجاه الإرهاب وداعميه، واتخاذ إجراءات دولية تجاه الإرهاب بصفة عامة والإرهاب الإلكتروني بصفة خاصة، وإلزام الشركات الكبرى المسيطرة على مواقع التواصل بحجب الصفحات الداعمة للإرهاب والداعية إليه، وهو ما لقي ترحيبا كبيرًا من جميع الحاضرين.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من أعلى منصة الأمم المتحدة بجنيف في افتتاح مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف ٢٠٢٠م، الذي تقيمه رابطة العالم الإسلامي بحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر، ونيافة المونسنيور خالد عكاشة عضو المجلس البابوي لحوار الأديان بالفاتيكان، والدكتور عبد الله معتوق المعتوق مستشار أمين عام الأمم المتحدة، ومستشار أمير الكويت، وعشرات العلماء والمفكرين والمثقفين من مختلف دول العالم.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن العالم كله اليوم في حاجة ماسة إلى الأمن بكل مفرداته ولا سيما الأمن المجتمعي والنفسي، إذ لا تنمية ولا اقتصاد ولا تقدم ولا ازدهار بلا أمن، ولا أمن مع الإرهاب، ولا قضاء على الإرهاب دون حماية شبابنا من التطرف.

وأضاف أن الأمن هو المطلب الأول لأي دولة أو أمة بل للإنسانية، فهو أحد أهم الركيزتين التي تقوم عليهما حياة البشر، وهما: الأمن والرزق.

وتابع أنه لا شك أيضا في أن الأمن الذي نسعى جميعًا ويسعى كل شرفاء العالم لتحقيقه، يلزمه جهد وعمل كبير على كل المستويات، على المستوى الديني والفكري والثقافي وهذا واجب مؤسسات صناعة الوعي.

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الكلمات المفتاحية

مكافحة الارهاب مصر الدكتور مختار جمعة اﻻرهاب اخبار

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