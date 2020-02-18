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كليب "كان عادي" لساندي يتخطى المليون الأول عبر "يوتيوب"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:05 م
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ساندي
ساندي
نور طلعت
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تجاوز كليب أغنية "كان عادي"، للفنانة ساندي، حاجز المليون الأول عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما دخل بقائمة الأكثر مشاهدة عليه، وذلك بعد طرحه بأيام قليلة.

أغنية "كان عادي" ضمن أغاني ألبومها الجديد"اتنين في واحدة" وهي من كلمات الشاعر جمال الخولي، وألحان شريف إسماعيل، توزيع هاني ربيع.

وطرحت ساندي، من الألبوم حتى الآن 4 أغاني وهم،"طبع الشتا"،"ريموت حياتك"،"كان عادي"،"زي التمثال" وحققوا نسب مشاهدة عالية عبر "يوتيوب" تجاوزت ٣ مليون.
 
والألبوم من إنتاج Pause Production لمالكها ميدو منيب، حيث يضم  8 أغاني متنوع ما بين الرومانسي والدراما والهاوس.

 تعاونت ساندي، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كما كتبت ولحنت ساندي، أغنية من أغاني الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنيه تحمل اسم"زي التمثال.

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