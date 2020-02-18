توزيع 5 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بمدن البحر الأحمر

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات قافلة الخير لجمعية الأورمان بمحافظة البحر الأحمر في توزيع لحوم على الأسر الفقيرة والاكثر احتياجًا بجميع مدن البحر الأحمر.



وقال حسني الحاوي ممثل جمعية الأورمان بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم البدء في توزيع 5 طن لحوم والتي انطلقت منذ ثلاث أيام من مدن الجنوب بدأ من الشلاتين حتى رأس حدربة، وذلك حسب خريطة خطة توزيع المناطق الأكثر احتياجًا بالمدينة، وذلك تحت توجيهات العميد راتب عبد الجواد، مدير المشروعات بالمحافظات الحدودية بجمعية الأورمان، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.



وأضاف الحاوي أن عمليات التوزيع ستتم بجميع مدن البحر الأحمر وفقًا للكشوف التي أعدتها مديرية الشئون، بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية ومكتب جمعية الاورمان، مشيرًا إلى إن الأورمان تستكمل مسيرة العطاء وتواصل نشر الخير بين ربوع المحافظة، موضحًا سيتم أيضًا استكمال عمليات التوزيع في مدن المحافظة بالقصير وسفاجا ورأس غارب والغردقة.