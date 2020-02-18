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ننشر أسماء المحكوم عليهم بالمشدد في "الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:00 م
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ارشيفية
ارشيفية
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة 16 متهما بالأتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالسجن المشدد ما بين 3 ل 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة كل من "عطية.م"، و"محمد.ا"، و"سعيد.خ"، و"محمد.ا"، بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 200 ألف لكل منهما.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "محمد.م"، و"محمد.ع"، و"محمد.ع"، و"وليد.ع"، و"محمد.ع"، و"مصطفي.م"، و"محمود.م"، و"فريدة.م"، بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "صلاح.ع"، و"محمد.ع"، و"محمد.ش"،و "عبد الرحمن.س"، بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتي الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب.

ويتولي الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 الي 130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.
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الكلمات المفتاحية

جنايات القاهرة تهريب المهاجرين السفارات السجن المشدد

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