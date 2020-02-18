جونسون يعرب عن تعاطفه مع الصين في أزمة "كورونا"

أعرب رئيس الوزارء البريطاني، بوريس جونسون، في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، عن تعاطفه مع الصين في أزمتها الحالية.

وأوضحت المتحدثة باسم مكتب جونسون، أن "جونسون عبر عن تعاطفه مع ضحايا تفشي فيروس كورونا في الصين، لقد شكر الرئيس شي بريطانيا على دعمها ورحب على وجه الخصوص بالتبرع بالمعدات الطبية الحيوية للصين".



وتابعت أن "جونسون وبينغ أكدا أهمية العلاقة بين بريطانيا والصين وضرورة التعاون في مجموعة من القضايا بما في ذلك تعزيز الشراكة الاقتصادية لصالح".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن تفشي "كورونا" يمثل أزمة كبيرة، لكن يمكن التحكم بها.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من المبالغة في اتخاذ الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في وقت قاربت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين 1900 شخص.