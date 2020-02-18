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محمد منير عن المهرجانات: "أنا بسمع أغاني فاضيه من جوا"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:26 م
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محمد منير
محمد منير
مصطفى فكيه
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علق النجم محمد منير، على أغاني المهرجات المنتشرة الفترة الحالية عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "أنا النهارده بسمع أغاني، فاضية من جوا، لكن مفيهاش حاجة، وربنا بحكمته في مصر بالذات، كل قرن من الزمن، بتحصل الحالة إلى احنا فيها دي، حالة الإفلاس الفني، حالة الهبوط الفني.

مضيفَا "أكيد الغنا إلى كان سنة 1918 كان هو بالشكل بتاع انهارده، لكن ربنا عمره ما بيسب مصر لا تنهض بالغنا، علشان كدا انا ماخترتش حاجة أجمل من الغنى".

من ناحية أخرى يحي الكنج أولى حفلاته بعد رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا يزيد، يوم 6 من مارس المقبل، ولم يتم الإعلان عن مكانها حتى الآن، ومن المقرر أن يقدم الكنج باقة من ألمع أغانيه ولكن بطرية مختلفة وأبرزهم في عشق البنات، شجر الليمون، أحمر شفايف، وغيرها.

في سياق متصل ظهر محمد منير، في حفلاته الأخيرة بالقاهرة جالسًا على كرسي أثناء فقراته الغنائية، ووضح سبب ظهوره على كرسي متحرك بسبب معاناته من مشاكل في مفاصل الحوض.

وكان محمد منير أعلن عن تأجيل حفلته بمنطقة القطامية، الذي كان يحيها ضمن سلسلة الاحتفالات بالعام الجديد، بسبب تعرضه لوعكة صحية، وطمئن جمهوره من خلال حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا "جمهوري الغالي والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سويًا بالعام الجديد في حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله، ونظرًا لإصابتي بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل، فور تماثلي بالشفاء".

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