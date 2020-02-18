Advertisements
Advertisements
Advertisements

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول معركة تكسير العظام

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تستأنف اليوم الثلاثاء مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بمواجهة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي .

وساهمت فترة العطلة الشتوية التي حصل عليها الفرق الأوروبية في إيجاد فارق زمني كبير بين دور المجموعات وعودة الأدوار الإقصائية من البطولة القارية .

وستلعب مباريات دور الستة عشر من البطولة وسط آمال الكثير من الفرق للوصول إلى المباراة النهائية التي ستقام في إستاد أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية يوم الثلاثين من شهر مايو المقبل .

ويعود ليفربول الإنجليزي من جديد إلى معقل واندا ميتروبوليتانو الذي فاز فيه على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي بطولة العام الماضي .

كما يصل الألماني يورجن كلوب الذي وصل إلى النهائي في النسختين الماضيتين من ذات الأذنين إلى ملعب الروخيبلانكوس الذي قدم فيه مباريات لا تنسى .

وتمكن الريدز من تحقيق الفوز في جميع المباريات الأوروبية التي خاضها الفريق تحت إمرة الألماني يورجن كلوب ذهاباً وإياباً .

كما أن أتلتيكو مدريد الذي وصل إلى نهائي بطولتي 2013-2014 و 2015-2016 لم يخسر سوى مباراة واحدة على أرضة كانت على يد تشيلسي موسم 2017-2018 في دور المجموعات خلال الخمسة وعشرين مباراة الأخيرة .

ويأمل أبناء سيميوني في تحقيق نتيجة إيجابية ذهاباً على أرضهم وبين جماهيرهم قبل الموقعة المرتقبة التي تنتظرهم إياباً على ملعب أنفيلد الصعب .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد ليفربول أتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

فايلر يجهز سلاحه "الفتاك" أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ يوم

بكاء وواقعة طريفة في مشهد تقديم ريال مدريد لنجمه الجديد

منذ ساعة و نصف

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد عن طقس الأربعاء: أمطار رعدية تجتاح هذه المناطق

منذ أقل من ساعتين

ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. برشلونة يفسخ عقدا شوه ليونيل ميسي

منذ ساعة و 21 دقيقة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 15 ساعة

أول متاعب الأهلي في الإمارات

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ما لا تعرفه عن ملعب واندا ميتروبوليتانو "معقل نهائي دوري أبطال أوروبا"

قبل نهائي الأبطال| اللقب السادس والهيمنة الإنجليزية تضع توتنهام تحت مقصلة ليفربول

الليلة.. "ليفربول" و"توتنهام" في نهائي أبطال أوروبا

مشاهدة ليفربول وتوتنهام liverpool vs tottenham live hd yalla shoot hd today salah goal

كلوب يفك نحس النهائيات ويحقق دوري أبطال أوروبا

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد ويوفنتوس.. سيميوني عقدة الطليان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:37 م

"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

11:42 ص

أول متاعب الأهلي في الإمارات

03:11 م

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

رسميا.. برشلونة يفسخ عقدا شوه ليونيل ميسي

04:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status