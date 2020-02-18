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tamwin 2020 موقع دعم مصر لتسجيل بيانات الموبايل ومتابعة تظلمات التموين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:07 م
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أرشيفية
أرشيفية
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي لها أنه سوف تظهر رسالة "برجاء تسجيل رقم الموبايل على بون صرف الخبز"، والمقررات التموينية لجميع المواطنين، حتي الذين قاموا بإضافة رقم الموبايل، حتي انتهاء فترة التسجيل في جميع المحافظات. 

كما تزداد عمليات البحث عن موقع دعم مصر twmin .com لتسجيل رقم الموبايل من قبل المستفيدين من البطاقات التموينية والسلع المدعمة بشكل عام، والمتقدمين بتظلمات التموين بشكل خاص. 

حيث كان هناك آلاف من التظلمات من قبل الأهالي الذين تم إيقاف بطاقاتهم من صرف السلع والمنتجات التموينية لأسباب كثيرة قد استعرضناها من قبل، وقد تم إنتهاء فترة تظلمات التموين عبر موقع دعم مصر tamwin التابع لوزارة الإنتاج الحربي. 

ومن المفترض أن تعود البطاقات المستحقة للصرف مرة أخرى بداية من الشهر الحالي في حال قبول طلب التظلم والعكس صحيح.


موقع دعم مصر tamwin

يمكن الآن لجميع المواطنين إتباع هذه الخطوات ليتم تسجيل خطوات رقم الموبايل عبر دعم مصر من خلال التالي:

الدخول إلى موقع دعم مصر.

اختر سجل رقم موبايلك.

قم بكتابة رقم البطاقة التموينية.

قم بكتابة الرقم القومي.

حدد المحافظة التابع لها المواطن.

ادخل رقم الهاتف المحمول.

اضغط على حفظ.

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