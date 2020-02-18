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محافظ البحر الأحمر يستجيب لأرملة ويوفر فرصة عمل لنجلها بحلايب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:11 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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استجاب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، خلال زيارته التفقدية الأولى اليوم الثلاثاء، لمدينة حلايب إلى مطلب سيدة أرملة، بتوفير فرصة عمل لأبنها بمجال التدريس بالمدينة.

وسأل المحافظ المواطنة عن حالتها الإجتماعية فقالت: أعول 3 أبناء أيتام، وزوجي توفي، وأتكبد رسوم كثيرة لتدبير نفقات المنزل، على الفور كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بتوفير فرصة عمل بمجال التدريس بمدينة حلايب لابن السيدة، حيث أنه حاصل على مؤهل عالي.

رافق المحافظ في الزيارة، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، ورئيس مدينة حلايب عميد مصطفى عبدالرحيم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
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مصر شلاتين حلايب البحر الاحمر اخبار

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