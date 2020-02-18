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يلا شوت Alain مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر دوري أبطال آسيا بث مباشر kora star

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:09 م
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بوابة الفجر
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يلتقي فريقي النصر والعين Victory vs Alain مساء اليوم 18 من شهر فبراير ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أسيا يلا كورة مباشر مشاهدة مباريات البطولة الاسيوية اليوم في بث مباشر من خلال موقع كورة اون من رابط koraon.

 

مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر دوري أبطال آسيا
يستضيف فريق العين الاماراتي فريق النصر السعودي على ارض ملعب هزاع بن زايد في نادى العين فى منافسة نارية ضمن مباريات المجموعة الرابعة في دور المجموعات من مسابقة دورى الابطال الاسيوي وسوف تنطلق المباراة فى توقيت الساعة الخامسة الا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة وهو السادسة الا خمس دقائق بتوقيت السعودية ونتابع من موقع كورة اون مشاهدة مباريات اليوم حصريا في تغطية شاملة.

يلا كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم
نتابع مباريات اليوم في تغطية حصرية لمباراة النصر السعودى مع العين الاماراتي مساء اليوم من خلال رابط البث المباشر المجاني من موقع koraon في منافسات بطولة دورى ابطال آسيا من دور المجموعات في متابعة مباشرة بث مباشر مباريات اليوم  بجودة عالية من خلال موقع كورة اون في تغطية حصرية للمباراة لايف.

بطولة دوري أبطال آسيا
دور المجموعات – المجموعة الرابعة
مباراة النصر مع العين
توقيت الساعه 16.55 بتوقيت في القاهرة
توقيت الساعه 17.55 بتوقيت في مكة

مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر

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