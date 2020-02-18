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فوز بني عبيد والسنبلاوين وهزيمة منية سمنود ومياة الدقهلية بالقسم الثالث

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:10 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أسفرت نتائج مباريات الجولة ٢٣ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث، عن فوز فريق بني عبيد خارج ملعبه على حساب فريق مركز شباب بلقاس، بهدف دون مقابل.

فيما تعادل سلبيا نبروه أمام ضيفه شربين بهدف لمثله ليعرقل الفريقان مسيرة الأخر فى اللحاق ببنى عبيد فى صراع الصدارة.

وحقق شيكو فوزا صعبا أمام ضيفه منية سمنود بهدف دون مقابل فيما تغلب السنبلاوين على ضيفه شباب الأمير بهدف أيضا.

وعاد كهرباء طلخا بفوز صعب ومثير من ملعب مستضيفه إتحاد المنزلة بهدف دون مقابل وتمكن أيضا ميجاسبورت من العودة بالفوز والثلاث نقاط بالفوز أمام مستضيفه المطرية بهدف.

وتمكن عمال المنصورة من مواصلة نتائجه الإيجابية بعدما تغلب على مستضيفه مياه الدقهلية بهدف بينما غاب شبان بدواى عن المشاركة بهذه الجولة "باى".

ترتيب المجموعة التاسعة

1 بنى عبيد 46 نقطة
2 نبروه 40 نقطة
3 ميجاسبورت 37 نقطة
4 شربين 36 نقطة
5 عمال المنصورة 35 نقطة
6 شيكو 34 نقطة
7 السنبلاوين 28 نقطة
8 مياه الدقهلية 26 نقطة
9 شبان بدواى 26 نقطة
10 بلقاس 26 نقطة
11 كهرباء طلخا 24 نقطة
12 شباب الأمير 22 نقطة
13 منية سمنود 16 نقطة
14 المنزلة 15 نقطة
15 المطرية 14 نقطة
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