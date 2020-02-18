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يلا شوت - bein sport مشاهدة مباراة النصر والعين كورة لايف العين ضد النصر yallashoot يوتيوب بث مباشر النصر ضد العين أونلاين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:05 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم موقع ميركاتو داي بث مباشر لمباراة العين والنصر في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق التونسي “عصام الشوالي”، ستنطلق في تمام الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش، 16:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت السعودية، على ملعب “هزاع بن زايد” بمدينة العين.

يستضيف العين الإماراتي نظيره النصر السعودي في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.



وسيسعى الفريق المضيف إلى تحقيق الفوز من اجل مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب الخسارة المهينة التي تلقاها في الجولة الماضية امام “سباهان اصفهان الإيراني“.

بينما سيحاول فريق النصر استغلال الفترة السيئة التي يمر بها فريق العين، ويطمح إلى خطف الثلاث نقاط من ملعب “هزاع بن زايد”.


وكان العالمي قد تعادل ايجابيًا مع “السد القطري” في المباراة الإفتتاحية للمجموعة التي يتصدرها فريق “سباهان اصفهان” بـ3 نقاط ويأتي خلفه كل من النصر والسد بنقطة واحدة ويتذيل ترتيب المجموعة فريق العين برصيد خالي من النقاط.

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