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يلا كورة - online مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر يلا شوت plus النصر ضد العين كورة لايف رابط يوتيوب HD

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:03 م
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بوابة الفجر
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يستضيف استاد هزاع بن زايد مساء اليوم الثلاثاء مواجهة نارية بين العين الاماراتي صاحب الأرض والجمهور في مواجهة  النصرالسعودي، ضمن منافسات الجولة الثانيه من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.


ويبحث  العين الإماراتي عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتعويض الخسارة التي تلقاها في مباراته أمام سباهان الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل، بينما تعادل النصر السعودي مع السد القطري بهدفين لكل فريق.

 

موعد مباراة النصر السعودي والعين الإماراتي :
تنطلق مباراة النصر ضد فريق العين في تمام الساعة الخامسة الا خمس دقائق مساء ً  بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السادسة الاخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، السابعة الا خمس دقائق بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين الإماراتي :
تذاع مباراة النصر والعين الإماراتي بشكل حصري عبر قناة "bein sports 4 HD" بصوت المعلق عصام الشوالي.

 يتصدر فريق سباهان الإيراني المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا  برصيد 3 نقاط، يليه النصر السعودي والسد القطري

برصيد نقطة لكل منهما، بينما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي الترتيب بدون نقاط.
وأكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي علي أهمية تحقيق نتيجة ايجابية في لقاء اليوم أمام الفريق العيناوي.

وقال فيتوريا: " مباراة مهمه لنا هنا يشارك فيها فريقين قويين لذلك نسعى لنحقيق النُقاط الكاملة ، صحيح هُناك غيابات في الفريق ولكن هذهِ فرصة لللاعبين الآخرين لـ إثبات مستوياتهم ".

وأضاف: " لعبنا مباراتين قوية بذلنا فيها مجهود كبير امام السدو الشباب ، رغم قلة الوقت بين المباراتين إلا ان اللاعبين أثبتوا قدرتهم اللياقية ، بالنسبة لمباراة الغد اللاعبين سيظهرون بافضل شكل لياقيًا وفنيًا.

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