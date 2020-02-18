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بتروجت يهزم النصر بثلاثية في ختام الجولة 15 للقسم الثاني

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:05 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت فوزا عريضا على حساب فريق النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، في إطار ختام مواجهات الأسبوع الـ 15 للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

أحرز أهداف الفريق البترولي،حمود فيلكس "هدفين" ورشاد المتولي هدف، في الشوط الثاني، وكان النصر قد تقدم بهدف محمود السيد في الشوط الأول.

الفوز رفع رصيد فريق بتروجت إلى 25 نقطة في المركز الثالث فيما توقف رصيد فريق النصر عند 9 نقطة، بالمركز الثامن.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 30 نقطة
2- الداخلية 25 نقطة
3- بتروجت 25 نقطة
4- منتخب السويس 23 نقطة
5- النجوم 21 نقطة
6- جمهورية شبين 20 نقطة
7- القناة 20 نقطة
8- النصر 19 نقطة
9- كوكاكولا 17 نقطة
10- الترسانة 14 نقطة
11- المريخ 14 نقطة
12-الزرقا9 نقاط
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