نائب محافظ الدقهلية يترأس لقاء المواطنين الأسبوعي ويكشف المخطط الاستراتيجي للقضاء على القمامة



وقرر نائب المحافظ صرف مساعدات مالية فورية لعدد ١٥ حالة من الحالات الإنسانية من المواطنين أبناء الدقهلية.



وكلف السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدراج هؤلاء المواطنين في برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مؤقتة لهم لحين استفادتهم من برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مستديمة.



ومن ناحية أخرى كلف "الشيخ" أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية بتدبير ٤ فرص عمل في القطاع الخاص لأربعة من المواطنين على أن يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت مراعاة لظروفهم العائلية والاقتصادية.



كما كلف نائب المحافظ الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بإنهاء إجراءات إجراء عملية جراحية وصرف علاج لـ 3 من المواطنين.



وفي ذات السياق قرر "الشيخ" تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمعاينة أحد المخابز المخالفة لشروط الترخيص بدكرنس ووجه لرئيس المدينة بفصل جميع المرافق عن المخبز لحين انتهائه من إصدار التراخيص القانونية اللازمة.



حضر اللقاء سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات.

أكد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية على حسن التعامل مع المواطن وتقديم كافة الخدمات وضبط النفس في المقام الأول عند مواجهة أي مشكلة وتطبيق القانون على المخالفين.جاء ذلك هلال لقاء المواطنين لحل مشاكلهم في محافظة الدقهلية والذي ترأسه نائب المحافظ بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.وأكد " الشيخ" على أنه تم وضع مخطط استراتيجي للقضاء على مشكلة القمامة في جميع مدن وقرى المحافظة مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء مصانع لتدوير القمامة طبقا للمواصفات العالمية قريبًا، وأضاف أنه تم تحديد نقاط وسيطة مؤقتة لتجميع القمامة وأنه سيتم إلغائها فور بدء المصانع الجديدة عملها.