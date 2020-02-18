Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب محافظ الدقهلية يترأس لقاء المواطنين الأسبوعي ويكشف المخطط الاستراتيجي للقضاء على القمامة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:04 م
Advertisements
هيثم الشيخ
هيثم الشيخ
محمد كشك
Advertisements
أكد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية على حسن التعامل مع المواطن وتقديم كافة الخدمات وضبط النفس في المقام الأول عند مواجهة أي مشكلة وتطبيق القانون على المخالفين.

جاء ذلك هلال لقاء المواطنين لحل مشاكلهم في محافظة الدقهلية والذي ترأسه نائب المحافظ بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأكد " الشيخ" على أنه تم وضع مخطط استراتيجي للقضاء على مشكلة القمامة في جميع مدن وقرى المحافظة مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء مصانع لتدوير القمامة طبقا للمواصفات العالمية قريبًا، وأضاف أنه تم تحديد نقاط وسيطة مؤقتة لتجميع القمامة وأنه سيتم إلغائها فور بدء المصانع الجديدة عملها.

وقرر نائب المحافظ صرف مساعدات مالية فورية لعدد ١٥ حالة من الحالات الإنسانية من المواطنين أبناء الدقهلية. 

وكلف السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدراج هؤلاء المواطنين في برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مؤقتة لهم لحين استفادتهم من برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مستديمة.

ومن ناحية أخرى كلف "الشيخ" أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية بتدبير ٤ فرص عمل في القطاع الخاص لأربعة من المواطنين على أن يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت مراعاة لظروفهم العائلية والاقتصادية.

كما كلف نائب المحافظ الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بإنهاء إجراءات إجراء عملية جراحية وصرف علاج لـ 3 من المواطنين.

وفي ذات السياق قرر "الشيخ" تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمعاينة أحد المخابز المخالفة لشروط الترخيص بدكرنس ووجه لرئيس المدينة بفصل جميع المرافق عن المخبز لحين انتهائه من إصدار التراخيص القانونية اللازمة.

حضر اللقاء سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نائب محافظ الدقهلية مصر لقاء المواطنين الاسبوعي الدقهلية اخبار

أخبار تهمك

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 7 ساعات

"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ يوم

ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

منذ ساعتين و 53 دقيقة

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. برشلونة يفسخ عقدا شوه ليونيل ميسي

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول متاعب الأهلي في الإمارات

منذ ساعتين و 17 دقيقة

فايلر يجهز سلاحه "الفتاك" أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بكاء وواقعة طريفة في مشهد تقديم ريال مدريد لنجمه الجديد

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد عن طقس الأربعاء: أمطار رعدية تجتاح هذه المناطق

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

12 مساعدة مالية وفرصتي عمل في لقاء المواطنين بمحافظة الدقهلية اليوم

مساعدات مالية وفرص عمل في لقاء المواطنين اليوم مع محافظ الدقهلية

مساعدات مالية وفرص عمل خلال اللقاء الجماهيري بالدقهلية اليوم

"مساعدات مالية" و"فرص عمل" في لقاء المواطنين بالدقهلية اليوم

مساعدات مالية و3 وظائف قطاع خاص للأسر المحتاجة في اللقاء الأسبوعي بالمواطنين

مساعدات مالية وتوفير فرص عمل وعلاج على نفقة الدولة في لقاء المواطنين بمحافظ الدقهلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:37 م

"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

11:42 ص

أول متاعب الأهلي في الإمارات

03:11 م

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

رسميا.. برشلونة يفسخ عقدا شوه ليونيل ميسي

04:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status