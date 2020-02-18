هاني عادل ينضم لنجوم مسلسل "لما كنا صغيرين"

انضم الفنان هاني عادل لنجوم مسلسل لما كنا صغيرين الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، حيث بدأ تصوير مشاهده في إحدى الفيلات بمنطقة مصر الجديدة.





كان النجمان محمود حميدة وخالد النبوي قد انضما للمسلسل مؤخرا، وصور أبطال العمل المشاهد في عدد من مواقع التصوير الداخلية بمنطقة السادس من أكتوبر، وحاليا يجري التصوير على قدم وساق خاصة وأن العمل سينافس في ماراثون دراما رمضان 2020





"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسي، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.



