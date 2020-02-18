Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاني عادل ينضم لنجوم مسلسل "لما كنا صغيرين"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:02 م
Advertisements
هاني عادل
هاني عادل
محمود حنفي
Advertisements
انضم الفنان هاني عادل لنجوم مسلسل لما كنا صغيرين الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، حيث بدأ تصوير مشاهده في إحدى الفيلات بمنطقة مصر الجديدة.

كان النجمان محمود حميدة وخالد النبوي قد انضما للمسلسل مؤخرا، وصور أبطال العمل المشاهد في عدد من مواقع التصوير الداخلية بمنطقة السادس من أكتوبر، وحاليا يجري التصوير على قدم وساق خاصة وأن العمل سينافس في ماراثون دراما رمضان 2020

"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسي، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام لما كنا صغيرين افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد عن طقس الأربعاء: أمطار رعدية تجتاح هذه المناطق

منذ أقل من ساعتين

بكاء وواقعة طريفة في مشهد تقديم ريال مدريد لنجمه الجديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

منذ ساعتين و 50 دقيقة

رسميا.. برشلونة يفسخ عقدا شوه ليونيل ميسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يجهز سلاحه "الفتاك" أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 14 ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ يوم

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 9 ساعات

أول متاعب الأهلي في الإمارات

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بدء تصوير "لما كنا صغيرين" بحضور أبطاله

اليوم.. بدأ تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"

بوسي شلبي تُهنئ ريهام حجاج ومحمود حميدة على مسلسل "لما كنا صغيرين"

رمضان 2020.. خالد النبوي بطل مسلسل "لما كنا صغيرين" أمام ريهام حجاج

أول قرار من خالد النبوي بعد تعرضه لأزمة قلبية

نجوم دراما رمضان 2020 يحتلفون بانطلاق تصوير مسلسلاتهم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:37 م

"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

11:42 ص

أول متاعب الأهلي في الإمارات

03:11 م

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

رسميا.. برشلونة يفسخ عقدا شوه ليونيل ميسي

04:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status