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خنقه وفر هاربًا.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل طفل البدرشين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:58 م
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الطفل
الطفل
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، مع المتهم بقتل طفل يدعى "محمد.ر" يبلغ من العمر ١٤ عامًا، لسرقة التوك توك الخاص به، بأن المتهم أعترف أن الدافع وراء جريمته أنه يمر بضائقة مالية منذ فترة.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم كان على علم بقيادة المجني عليه للتوك توك، ومواعيد خروجه، فخطط لارتكاب الجريمة لسرقته، وفي يوم الواقعة تعدى المتهم عليه في منطقة زراعية بمركز البدرشين، وقام بخنقه وسرق التوك توك وفر هاربًا، وبالبحث عن مواصفات التوك توك عثر عليه بحوزه المتهم.

وبمواجهه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأنه خاف من كشف جريمته، فحاول تقطيع مشمع الخاص بالتوك توك، واضرام النيران لاخفاء معالمه، وأنه كان ينوي بيعه للحصول على مبالغ مالية.
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الكلمات المفتاحية

طفل تحقيقات النيابة العامة المتهم

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