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"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:57 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تحت رعاية وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الأستاذ خالد جلال، استقبل المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق مساء أمس عرض "سيرة حب" من خلال دراسة نقدية تناولت العرض، وذلك بحضور جميع القائمين والمشاركين بالعرض المسرحي "سيرة حب" إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والذي تم تقديمه على مسرح البالون تأليف أيمن الحكيم وإخراج المخرج الكبير عادل عبده، بطولة الفنان إيهاب فهمي، والذي يجسد شخصية بليغ حمدي، والفنان مجدي صبحي، في دور الموسيقار محمد الوهاب، ورحاب مطاوع في دور حنة، وأحمد الدمرداش في دور زوج حنة، وشيكو صديق زوج حنة، وشريف عواد في دور رياض السنباطي، ونهلة خليل في دور أم كلثوم، والفنان عماد عبدالمجيد في دور المطرب محمد رشدي، وهبة محمد في دور وردة الجزائرية، وناصر عبدالحفيظ في دور الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وتامر سعيد يجسد شخصية عبدالحليم حافظ، كما شارك في التمثيل سيد عبدالرحمن، ومحمد شافعي، وهاني عبدالهادي، ورشا العدل وسناء عوض،وصمم الديكور محمد الغرباوي، وقيادة الأوركسترا المايسترو محمد أبواليزيد، و إضاءة شريف البرعي، وخدع مسرحية إيهاب جمعة.

 

والذي لاقى نجاحا جماهيريا طوال مدة عرضه، تحدث عن العرض الناقدة المسرحية عبلة الرويني، والناقد المسرحي فوزي إبراهيم، مع الكاتب الصحفي محمود معروف، والناقد بمجلة المصور محمد رمضان، مع الناقد المسرحي ياسر إبراهيم.

 

استعرض كل منهم رؤيته وانطباعاته عن سيرة حب التي تناولت حياة الموسيقار الراحل بليغ حمدي كما قاموا بتقديم تحليل كامل للعمل الفني أعقبه فتح باب النقاش للجمهور الذي حضر بكثافة لقيمة وأهمية العرض المسرحي سيرة حب في ليلة رائعة تناثرت فيها عبارات الحب والمودة بين أبطال العرض وجماهيرهم.

 

حرص المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية على توثيق تلك الدراسة النقدية فيديو وفوتوغرافيا،وقد ظهرت للجميع حالة الحب والمودة المتبادلة بين وكيلي وزارة الثقافة الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والفنان القدير عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والذي يدل على روح المحبة والتعاون والتواصل بين قيادات وزارة الثقافة بقيادة معالي وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم حاملة لواء المحبة.

"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
"القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن العرض المسرحي "سيرة حب"
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