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كارتيرون يجهز سلاح الزمالك الفتاك لموقعة القمة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:57 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على تجهيز مصطفى محمد مهاجم الفريق بشكل خاص لمباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر.


وأدى اللاعب تدريبات منفردة بعد نهاية مران الفريق بالتركيز على التسديد على المرمى وإجادة الكرات العرضية.


ويعلم كارتيرون قيمة مصطفى محمد في خط الهجوم وما يمتلكه اللاعب من قدرات وإمكانيات عالية في محاولة لتحقيق أكبر مكسب منه.


وتجاوز الزمالك عقبة نظيره الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في لقاء السوبر الافريقي الأخير والذي أقيم على ملعب الغرافة بقطر.
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