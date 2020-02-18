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"أمطار رعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:57 م
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الأربعاء، ولمدة 24 ساعة.

وأوضح البيان، أن طقس الغد بارد على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضح، أن هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، تكون متوسطة على الوجه البحري والقاهرة، تمتد خفيفة لشمال الصعيد، مع نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك، مع وجود نشاط للرياح على شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 10 درجة والصغرى 00 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
"أمطار رعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الغد
"أمطار رعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الغد
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الكلمات المفتاحية

طقس درجات الحرارة امطار الارصاد

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