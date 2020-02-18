محافظ البحر الأحمر: فتح الإعلان عن الوحدات السكنية.. والأولوية لمتضرري السيول

حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، خلال زيارته الأولى لمدينة حلايب، اليوم الثلاثاء، على عقد لقاء جماهيري مع المواطنين، ومشايخ القبائل، وأعضاء مجلس النواب، عن المنطقة الجنوبية، النائب أحمد أبوخليل، والنائب ممدوح عمارة.



واستمع المحافظ لمطالب الأهالي، التي تمثلت في المطالبة بوضع ضوابط لتوزيع مساكن وحدات التوطين، وإنشاء وحدة حجر بيطري، ومكتب بريد، ومستشفى وموقف إقليمي، ومركز شباب، وإنشاء مقرات للجهات الحكومية بالمدينة.



واستجاب المحافظ لمطلب الأهالي بالإعلان عن طلب الحصول على الوحدات السكنية وعددها 538 وحدة، وكلف المدينة بتشكيل لجنة تتضمن أعضاء مجلس النواب، وبعض مشايخ القبائل، لدراسة الحالات ووضع الضوابط والشروط والعرض عليه، على أن تكون الأولوية في التوزيع، للمطلقات والأرامل، ومتضرري السيول، والزواج الحديث ومتعددي الزواج.



وأشار المحافظ إلى أن مدينة حلايب تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي كلفه بتسخير كل الجهود لخدمة أبناء المدينة، لتحقيق التنمية الشاملة وفقًا لاستراتيجية الدولة ببناء الإنسان بشكل عام، وعلى المستوى الصحي والتعليمي بشكل خاص.



رافق المحافظ في الزيارة، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، ورئيس مدينة حلايب اللواء مصطفى عبدالرحيم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.