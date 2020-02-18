Advertisements
Advertisements
Advertisements

غزل المحلة يتجاوز عقبة دكرنس في القسم الثاني

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements
حقق فريق غزل المحلة فوزا هاما وصعبا على حساب دكرنس بهدف دون مقابل فى المباراة التى أقيمت بستاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة ١٥ للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني.


بدأ غزل المحلة صاحب الأرض بتشكيل مكون من : محمد البشبيشى ، هانى عادل ، محمود فتح الله ، محمد سامى ، فتحى مبروك ، بسام ماهر ، أشرف سيد ، هشام بلحه ، سيد شعبان ، خالد رسلان ، عبده يحيى.

بينما جلس على مقاعد البدلاء : أحمد شوقى ، إبراهيم أبوالريس ، إسلام الفار ، يحيي حامد ، أحمد النادرى ، خالد كساب ، محمد حمدان.

فيما بدأ دكرنس بتشكيل مكون من : عمر ساجد ، عادل أدهم ، السيد كناشه ، محمد رجب "ريعو" ، محمد حموده ، حميدة على ، محمد فوزى ، عمر فاروق ، عمر البكرى ، شمس محارب ، أحمد جمعه.

بينما جلس على مقاعد البدلاء : أحمد فاروق ، محمد منعم ، محمد ظريف ، باتريك أدو ، عمار محسن ، إبراهيم سليمان ، محمد الجزار.

الشوط الأول شهد سيطرة متبادلة من كلا الفريقين وإن كانت الخطورة كانت إيجابية بشكل أكبر على مرمى غزل المحلة حيث تصدى حارس مرمى غزل المحلة محمد البشبيشى لتصويبتين فى منتهى الخطورة من جانب مهاجمى دكرنس.

ثم تبادل غزل المحلة الخطورة وكان قريبا من التسجيل بعد إرتباك دفاعى من لاعبى دكرنس نجح عمر ساجد فى التصدى للكرتين الخطرتين والتى إعترض على إحداهما جمهور غزل المحلة بداعى لمس الكرة يد أحد مدافعى دكرنس لينتهى الشوط الأول سلبيا.

بداية الشوط الثانى شهدت سيطرة كبيرة من لاعبى غزل المحلة وضغط على دفاعات دكرنس من أجل إدراك التقدم مع تراجع واضح للاعبى دكرنس من أجل الحفاظ على نظافة الشباك وأسفرت إحدى توغلات غزل المحلة عن إحتساب ركلة جزاء بعدما إصطدمت الكرة بيد أحد لاعبى دكرنس ليسجل من خلالها فتحى مبروك هدف التقدم فى الدقيقة ٧٢.

عقب الهدف تحولت السيطرة لفريق دكرنس والذى دفع بكل أوراقه من أجل إدراك التعادل ولكن باءت كل محاولات الفريق بالفشل أمام بسالة مدافعى وحارس مرمى غزل المحلة ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز أصحاب الديار بهدف دون مقابل.

أدار المباراة طاقم تحكيمى بقيادة إبراهيم نورالدين وعاونه كلا من شريف عبدالله "مساعد أول" ، خالد حسن "مساعد ثانى" ، حلمى إبراهيم "حكم رابع".

وفى مباريات أخرى أقيمت ضمن ذات المجموعة تغلب دمنهور على مالية كفرالزيات بهدفين مقابل هدف فيما تعثر فاركو المتصدر بتعادل سلبى أمام مستضيفه الحمام بينما تأجلت مباراة الأوليمبى والرجاء بسبب سوء حالة الطقس وأرضية ملعب المباراة.

وتقام غدا مباراة بلدية المحلة والمنصورة بينما تقام ملعب بيلا وأبوقير للأسمدة الخميس المقبل.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 30 نقطة
2- دمنهور 30 نقطة
3- غزل المحلة 28 نقطة
4- دكرنس 24 نقطة
5- المنصورة 23 نقطة
6- الرجاء 22 نقطة
7- البلدية 19 نقطة
8- أبو قير 17 نقطة
9- الحمام 17 نقطة
10- الأوليمبي 15 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يجهز سلاحه "الفتاك" أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

منذ حوالي 3 ساعات

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد عن طقس الأربعاء: أمطار رعدية تجتاح هذه المناطق

منذ أقل من ساعتين

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ يوم

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 21 ساعة

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 7 ساعات

أول متاعب الأهلي في الإمارات

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بكاء وواقعة طريفة في مشهد تقديم ريال مدريد لنجمه الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 17 ساعة

"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. برشلونة يفسخ عقدا شوه ليونيل ميسي

منذ ساعة و 23 دقيقة

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:37 م

"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

11:42 ص

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

أول متاعب الأهلي في الإمارات

03:11 م

رسميا.. برشلونة يفسخ عقدا شوه ليونيل ميسي

04:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status