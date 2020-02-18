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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول بث مباشر في دوري أبطال أوروبا Liverpool Salah

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:41 م
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مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول
مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020، أبرزها مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ومباراة العين ضد النصر في دوري أبطال آسيا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "دور الـ16"

بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا "الجولة الثانية"

أنطلقت مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا بمواجهة العين ضد النصر، في تمام 4:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

التعاون ضد الدحيل، تقام المباراة في تمام 5:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:35 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

السد القطري ضد سبهان أصفهان، تقام المباراة في تمام 5:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:35 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الشارقة ضد بيروزي، تقام المباراة في تمام 5:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:35 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

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