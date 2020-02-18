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فوز غزل المحلة ودمنهور وتعادل فاركو بالقسم الثاني

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:49 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أقيمت ثلاث مباريات اليوم في إفتتاح منافسات الجولة 15 للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني، حيث حقق فريق دمنهور فوزا هاما على فريق المالية بهدفين مقابل .

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تقدم المالية بهدف أحمد العش من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وتعادل مصطفى سماره لدمنهور في الدقيقة 25 .

وشهد الشوط الثاني، إهدر دمنهور، ركلة عن طريق اللاعب إسلام رمضان، ثم سجل دمنهور هدف الفوز في الدقيقة 85 عبر اللاعب عصام عادل.

وفاز فريق غزل المحلة على فريق دكرنس بهدف نظيف سجله فتحي مبروك
من ركلة جزاء في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.

وتعادل فريق الحمام مع فريق فاركو بدون أهداف، ولم يقام لقاء الأوليمبي والرجاء
لعدم صلاحيه الملعب.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 30 نقطة
2- دمنهور 30 نقطة
3- غزل المحلة 28 نقطة
4- دكرنس 24 نقطة
5- المنصورة 23 نقطة
6- الرجاء 22 نقطة
7- البلدية 19 نقطة
8- أبو قير 17 نقطة
9- الحمام 17 نقطة
10- الأوليمبي 15 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط
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