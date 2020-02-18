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مستشفى بريطاني يعتذر عن عدم وجود علامات على مرفق عزل صحي لفيروس "كورونا"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:42 م
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الفجر السعودي
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اعتذرت إحدى المستشفيات البريطانية لعدم وجود "لافتات قوية" تجاه وحدة العزل الصحي للفيروس التاجي "كورونا" بعد أن كانت امرأة تخشى أن تكون قد أصيبت بالعدوى بسبب أنها كانت غير قادرة على العثور على المرفق، وبدلًا من ذلك تجولت في قسم الأورام.

كانت المرأة، التي ظهرت عليها أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بعد زيارة سنغافورة وهونج كونج، نصحت من قبل طبيب بالرجوع إلى مستشفى جامعة جيمس كوك في ميدلسبره.

ومع ذلك، فقد أجبرت - مع زوجها وابنها - على زيارة قسم واحد تلو الآخر داخل المستشفى للسؤال عن مكان وجود غرفة العزل، وبدلًا من تقديم مساعدة عملية، قوبلت بالرفض.

قالت العائلة: "لم يتم إخبار أحد عن مكان لعلاجفيروس كورونا، قيل لنا أننا يجب أن نذهب إلى حجرة الإسعاف وأنه ستكون هناك علامة تشير إلى وجود فيروس كورونا، لكن العلامة لم تؤد إلى باب".

وأعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن أرقام جديدة لتفشي المرض. وقالت السلطات إن عدد الحالات بلغ 72436 حالة - أي ما يصل إلى 1،888 من 70548 في اليوم السابق - ويبلغ عدد القتلى الآن 1868، بزيادة 98 من 1770.

قال شي جين بينغ، زعيم الصين، لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء إن الصين تحقق "تقدمًا ملحوظًا" في احتواء الوباء، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا غرفة العزل رئيس الوزراء بريطانيا الصين

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