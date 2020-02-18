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بعد تهديدها بالانتحار.. أزمات في حياة منى فاروق

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:00 م
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منى فاروق
منى فاروق
لمياء علي
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أطلت الفنانة منى فاروق على متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي وظهرت وهي في حالة نفسية سيئة، وهددت بالانتحار.

وجاء ذلك القرار بعدما أكدت من خلال الفيديو أن كل الأبواب أصبحت مغلقة أمامها منذ اشتعال أزمتها الأخيرة بعد انتشار المقطع الفيديو الفاضح الخاص بها مع شيما الحاج.

وأضافت أن الحياة أصبحت صعبة وتحاول أن تظهر نفسها قوية ولكنها تفشل في ذلك، والكل يتعامل معها وكأنها منبوذة.

وأشعلت منى فاروق ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في بث مباشر وتعاطف الجمهور معها بشكل كبير وسط دعواتهم لها بالهداية وصلاح الحال.

تفاصيل أزمة منى فاروق

وتكمن تفاصيل الأزمة الأصلية للفنانة منى فاروق والتي جعلت الأمور تتطور بهذا الحد وتصل إلى رغبتها للإنتحار، بعدما تم تسريب مقطع فيديو لها ظهرت من خلاله بشكل غير لائق مع شيما الحاج وشخص آخر لم يظهر وجهه خلال الفيديو.

وبعدها ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما بتهمة ارتكاب فعل فاضح، وبعدها أعلنت منى فاروق عن ندمها الشديد واعتذارها للشعب المصري.

أعمال شاركت فيها

شاركت منى فاروق قبل إندلاع هذه الأزمة في عدة أعمال درامية وحققت نجاحات كثيرة ومنها: الأب الروحي وظل الرئيس ورحيم.

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