تعرف على حقيقة زواج نبيلة عبيد وعبدالباسط حمودة (صور)

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور للنجمة الكبيرة نبيلة عبيد بصحبة المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة خلال إحدى المناسبات وأطلقوا شائعات تفيد بزواجهما ووقعهما في حالة حب خلال التصوير.

ولكن في حقيقة الأمر، تبدو هذه الشائعات مجرد شائعات لا صحة لها، لأن مناسبة الصورة كانت خلال زيارة الفنان عبدالباسط حمودة لموقع تصوير مسلسل النجمة نبيلة عبيد "نساء من ذهب" والمقرر عرضه خلال رمضان 2020.

"نساء من ذهب" من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، نبيلة عبيد، سهر الصايغ، سيناريو وحوار أمين جمال.

والمسلسل مأخوذ عن فورمات أمريكي، ويشهد عودة الفنانة نبيلة عبيد بعد آخر أعمالها مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدري، بالإضافة إلى ظهورها كضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسل "لهفة" مع الفنانة دنيا سمير غانم.