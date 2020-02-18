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الأرصاد عن طقس الأربعاء: أمطار رعدية تجتاح هذه المناطق

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:47 م
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بوابة الفجر
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أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى مع أمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية تتعرض لطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، مع نشاط للرياح.

وعن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، قالت الأرصاد الجوية إن الطقس هناك يميل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح نشطة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فالطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي جنوب الصعيد تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 10 17
طنطا 11 17
دمنهور 12 17
الإسكندرية 12 18
بلطيم 11 17
مطروح 10 17
السلوم 09 16
سيوة 08 18
بورسعيد 11 16
دمياط 12 17
الزقازيق 12 17
الاسماعيلية 12 18
السويس 11 18
العريش 11 17
رفح 09 16
رأس سدر 11 19
نخل 03 17
نويبع 15 19
طابا 13 17
كاترين 00 16
الطور 13 18
شرم الشيخ 15 25
الغردقة 12 23
مرسى علم 13 23
الفيوم 09 18
بنى سويف 10 18
المنيا 08 19
أسيوط 08 20
سوهاج 08 21
قنا 09 22
الأقصر 12 22
أسوان 13 23
أبوسمبل 16 23
الوادى الجديد 10 22
شلاتين 16 25
ابو رماد 17 25
حلايب 18 23
رأس حدربة 18 23
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