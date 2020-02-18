اليورو ينخفض مقابل الدولار مع تراجع ثقة المستثمرين









تراجع اليورو مقتربا من أقل مستوى في ثلاثة أعوام الذي لامسه أمس الاثنين بعدما أظهر مسح لثقة المستثمرين الألمان تدهور المعنويات ليتفاقم التشاؤم إزاء مستقبل أكبر اقتصاد في ألمانيا.





وفقد اليورو 3.4 بالمئة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام فيما تشير بيانات الصناعة والإنتاج المحلي من ألمانيا إلى أن منطقة اليورو أكثر هشاشة مما كان يُعتقد من قبل بينما يثبت الاقتصاد الأمريكي متانة أكبر من بقية العالم.









ونزل اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0830 دولار مقتربا من أقل مستوى منذ ابريل نيسان 2017. وقال معهد زد.إي.دبليو في مسحه الشهري إن معنويات المستثمرين الألمان تدهورت أكثر مما كان متوقعا في فبراير شباط نتيجة المخاوف من تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في الصين وينال من التجارة العالمية.





وهبط الدولار الاسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6674 دولار أمريكي وهو أقل مستوى في ثمانية أيام.





وانخفض اليوان الصيني، الأكثر عرضة لضرر بسبب انتشار الفيروس،0.3 بالمئة إلى أقل مستوى في ثمانية أشهر عند 7.0110 للدولار في الأسواق الخارجية.





واستمر الضغط على الجنيه الاسترليني مع طرح بريطانيا والاتحاد الأوروبي وجهات نظر متضاربة بشأن مسار مفاوضات التجارة، وفقدت العملة البريطانية 0.2 بالمئة لتسجل 1.3031 دولار.





وارتفعت العملة اليابانية لأعلى مستوى في خمسة أيام عند 109.66 ين أمام الدولار الأمريكي بسبب فيروس الصين.