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"الصابونة" تثير الجدل داخل مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ (صور)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:46 ص
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أثار تصرف محمد السباعي؛ مدير مدرسة سعد زغلول الإبتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، بوضع "صابونة" داخل "صبانات" بلاستيكية مصنوعة من الزجاجات الفارغة بجانب أحواض مياه الشرب، جدلا واسعا بين مؤيد لتلك الخطوة وبين معارض لها بحجة أنها سوف تساعد في انتقال العدوي بين الطلاب.

وبرر مدير المدرسة ما فعله، بأن ذلك لكي يعتاد التلاميذ على النظافة الشخصية، واتباع العادات الصحية السليمة، وهو ما احتفت به الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، حيث أثنت الإدارة علي هذا الفعل، لافتة إلى أن مدرسة سعد زغلول دائما سباقة.

في السياق، حاولنا التواصل مع الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لمعرفة ما إذا كان سيتم تعميم توزيع الصابون علي المدارس أو رد فعلها، إلا أنه لم يتثن لنا معرفة رأيها، لإغلاق هاتفها.
"الصابونة" تثير الجدل داخل مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ (صور)
"الصابونة" تثير الجدل داخل مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ (صور)
"الصابونة" تثير الجدل داخل مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ (صور)
"الصابونة" تثير الجدل داخل مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ (صور)
"الصابونة" تثير الجدل داخل مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ (صور)
"الصابونة" تثير الجدل داخل مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ (صور)
"الصابونة" تثير الجدل داخل مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ (صور)
"الصابونة" تثير الجدل داخل مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ (صور)
"الصابونة" تثير الجدل داخل مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ (صور)
"الصابونة" تثير الجدل داخل مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ (صور)
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