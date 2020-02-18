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برشلونة يتخلى عن فكرة ضم نجم نابولي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:49 م
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برشلونة
برشلونة
وكالات
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أشارت تقارير إيطالية إلى أن نادي برشلونة كان يسعى لضم نجم ​نابولي​ ​ميرتينز في الميركاتو الشتوي الماضي.

ووفقًا لـ شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية أن نادي ​برشلونة​ كان مهتما خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية بالتعاقد مع نجم نادي ​نابولي​ ​دريس ميرتينز، قبل أن يتراجع عن الفكرة.

وأوضحت الشبكة أن مسؤولي النادي الكتالوني لم يقتنعوا بأداء اللاعب البلجيكي خلال بعض المباريات التي شارك فيها مع فريقه، ما دفعهم إلى التراجع عن الفكرة.

وينتهي عقد ميرتينز مع نابولي في صيف العام المقبل، وسيكون بإمكانه الرحيل إلى أي فريق آخر بشكل حرّ ومجاني، ويُعتبر هدفا لنادي موناكو الفرنسي.
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