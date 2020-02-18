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مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.17% بختام جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:38 م
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع على تراجع، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% خاسرا 13.62 نقطة ليغلق عند مستوى 7858.93 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.43% خاسرا 33.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7714.98 نقطة، وبلغ حجم التداول بسوق السعودية اليوم، 96.9 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 68 شركة، فيما تراجعت 118 شركة.

 
وتراجع 12 قطاعًا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.07%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.68%، ثم قطاعى الرعاية الصحية والاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.31%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.02%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%.

 
وجاء سهم "نماء للكيماويات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة السعودية  بنمو نسبته 6.56%، ثم الشرقية للتنمية بنسبة 6.50%، ثم الجوف بنسبة 3.75%، فيما جاء سهم "تهامة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.50%، ثم اتحاد اتصالات بنسبة 3.29%، ثم سلامة بنسبة 2.94%. 
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