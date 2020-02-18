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نقيب الفلاحين: مصر سلة غذاء العالم.. والأولى في تصدير الموالح

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:40 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر حصلت على المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح بتصدير مليون و800 ألف طن لأول مرة في تاريخ مصر، وهذا حدث مبشر للزراعة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من كافة الفواكه والخضراوات، وأوشكنا على تحسن الوضع في إنتاج الحبوب، نتيجة جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة، ورفع الحظر على صادرات المحاصيل الزراعية.

وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مع الناس"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أننا نشهد طفرة كبيرة في الزراعة في مصر، والتوجه للزراعة الرقمية، والكارت الذكي للفلاح، وهيكلة وزارة الزراعة لتصبح مصر في مصاف الدول في مجال الزراعي، منوهًا بأن مصر سلة غذاء العالم.

وأشاد نقيب الفلاحين، باهتمام القيادة السياسية بوزارة الزراعة في الفترة الأخيرة، معقبًا: "بعدما كان يشتكى المواطنين من ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، يشكو المزارعين الآن من انخفاض الأسعار".
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سلة غذاء الموالح الفلاحين أخبار مصر

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