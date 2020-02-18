كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة التعاون والدحيل بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش التعاون LIVE Tawan

رابط قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة التعاون السعودي والدحيل القطري بث مباشر على الهواء عبر قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، المعلق على المباراة عبر اليوتيوب اليوم هو المعلق الرياضي سمير المعيرفي، وتُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، والمباراة ضمن الجولة الثالثة من البطولة الآسيوية.





قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب هي القناة الناقلة لمباراة النصر السعودي والعين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء، تلك المباراة التي تُقام على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، المعلق على المباراة سوف يكون مشاري القرني







