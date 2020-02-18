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يلا شوت Deheel مشاهدة مباراة الدحيل والتعاون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش التعاون رابط Tawan NOW

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:28 م
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مشاهدة مباراة التعاون
مشاهدة مباراة التعاون
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مشاهدة مباراة التعاون والدحيل مباشر اليوم 18-2-2020 يلا شوت الجديد التعاون بث مباشر التعاون والدحيل في دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي نادي التعاون ضد الدحيل بث مباشر بدون تقطيع ويبحث الكثير من التعاون والدحيل عن بث مباشر مباراة التعاون والدحيل اون لاين شاشة كاملة بدون إعلانات مزعجة وتردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة التعاون والدحيل قناة بي ان سبورت HD مجانا فضلا عن تشكيل التعاون اليوم أمام الدحيل .
معلومات مباراة التعاون والدحيل
البطولة : دوري أبطال آسيا 2019 .
 موعد المباراة : الساعة 5:35 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 6:35 مساءاً بتوقيت السعودية.
 تاريخ المباراة : الثلاثاء الموافق 18-2-2020 .
 القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
التعليق الصوتي : علي محمد علي .
 ملعب المباراة : استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية .
نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .


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