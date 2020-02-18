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"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:37 م
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بوابة الفجر
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واقعة مؤسفة حدثت في مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث شاهد الطلاب فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية للفصل، ما تسبب في فتح تحقيق عاجل داخل المدرسة، بإقالة مديرها وفصل 22 طالبا.

انتشار الواقعة
البداية، حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لطلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أثناء مشاهدة فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية للفصل، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالي.

تحقيق عاجل في الواقعة
وعلى الفور، قرر مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل في واقعة قيام عدد من طلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل فيديو كليب لراقصة، ما تسبب في غضب أولياء الأمور.

فصل الطلاب
وبالفعل، تم فصل 22 طالبا 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، وفي حالة تكرار الواقعة سيتم فصلهم نهائيا.

إحالة مدير المدرسة للتحقيق
كما تم إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية للتحقيق.

تدخل المحافظ
بينما قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، لفحص واقعة قيام طلاب أحد الفصول الدراسية بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بمدينة السادات بالرقص على ما يسمى بأغاني المهرجانات وتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محافظ المنوفية أنه ستتم إحالة المتسببين في الواقعة للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة، ومجازاة كل من يثبت تقصيره وإهماله.

وكما أكد الشحات السبكي، مدير الإدارة التعليمية بالسادات، أن الواقعة صحيحة، وحدثت يوم الأحد الماضى في الحصة الأخيرة لتغيب المدرس، مؤكدًا أنه بدأ التحقيق في الواقعة، لافتا إلى أنه أحال مدير المدرسة للتحقيق، كما أحال كل المدرسين ممن عملوا بالحصة الأخيرة في ذلك اليوم للتحقيق ومشرفي الأدوار، وجارٍ التحقق من الطلاب الذين ظهروا بالفيديوهات لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

خطاب التعليم
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية، اليوم الاثنين، للتنبيه بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

وشددت الوزارة، في خطابها إلي المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.
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الكلمات المفتاحية

فيديو راقصة فصل طلاب المنوفية

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