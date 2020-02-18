مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.01% بختام جلسة اليوم









سوق دبي المالي





أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.01% خاسرا 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 2749.24 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك والاتصالات ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي اليوم 275.3 مليون سهم محققة ما قيمته 285.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2920 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقرت 3 أسهم.





وتراجع 4 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.30%.





وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي اليوم ، سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 3.68%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.41%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.59%، ثم سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 5.15%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 27.8 مليون ورقة بقيمة 98.3 مليون درهم.