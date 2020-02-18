ارتفاع التضخم السنوي بالأردن إلى 1.6%





أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الثلاثاء ارتفاع التضخم السنوي في يناير كانون الثاني الماضي إلى 1.68 بالمئة مقارنة مع 0.57 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.





ومقارنة مع الشهر السابق، تباطأ التضخم إلى 0.05 بالمئة من 0.28 بالمئة.









وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها، 1.01 بالمئة في يناير كانون الثاني، ارتفاعا من 0.9 بالمئة في الشهر السابق.