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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:22 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي لكافة  المؤشرات بضغوط هبوط 8 قطاعات معظمها القطاعات القيادية ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.81% خاسرا 50.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6139.69 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.05% خاسراً 72.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6801.61 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% خاسراً 5.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4829.59 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.69%، خاسرا 34.38 ليغلق عند مستوى 4944.58 نقطة  ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 190.6 مليون سهم بقيمة 33.4 مليون دينار كويتى عبر 7739 صفقة.
 
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.67%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.84%، ثم قطاعى النفط والغاز والعقار بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.51%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%.
 
وجاء سهم "شركة كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت ، بإرتفاع نسبته 10.66%، تليه شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 9.71%، ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 9.59%، فيما تصدر سهم "شركة الامتيازات الخليجية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.76% ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 13.51%، ثم شركة النخيل للإنتاج الزراعى بنسبة 10%
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