عمر العبداللات يضيء سماء لندن دعمًا لمهرجان فلسطين

أحيا النجم العربي عمر العبداللات، حفلاً جماهيرياً كبيراً في قاعة "البايرن هول" في العاصمة البريطانية لندن، بحضور حشد كبير يقدر بالآلاف من محبيه ومعجبيه من الجاليات العربية المقيمة في لندن وبعض الدول الأوروبية المجاورة، تدفقوا مبكراً على المسرح لحضور الحفل، واستقبلوه بالهتاف وموجات حارة من التصفيق فور صعوده إلى خشبة المسرح.

وأحيا العبداللات الحفل دعماً منه لمهرجان فلسطين الذي ينظمه المنتدى الفلسطيني في بريطانيا.

وتنقل "صوت العروبة" خلال الحفل بين عدداً من أغنياته الشهيرة ما بين قديمه وجديده من الأعمال الناجحة والمتميزة التي نقل بها الأغنية الأردنية الى خارج حدودها، وردد معه الجمهور كلمات أغنياته، ما أثرى الحفل الفني وأشعل حماس الجمهور .

ويستقبل العبداللات "صوت الأردن" حالياً موسماً فنياً حافلاً، حيث يستعد للمشاركة في مجموعة كبيرة من الحفلات والمشاركات الفنية العربية والأوروبية، كما سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الشهر القادم لإحياء حفلين ضخمين في لوس انجلوس.